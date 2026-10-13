Во Внуково рассказали о работе аэропорта в условиях тумана

В аэропорту Внуково сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на туман и сложные метеоусловия. Из-за высокой влажности и перепадов температуры видимость в Москве и Московской области вечером 13 октября значительно снизилась.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, поскольку на отдельных участках дорог видимость может составлять несколько сотен метров.

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