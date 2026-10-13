ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста, сотрудника газеты Hokkaido Shimbun, по подозрению в шпионаже. Он собирал сведения, связанные с обороноспособностью России, в том числе информацию о количестве участников СВО среди жителей Курильских островов.

Журналиста задержали в гостиничном номере накануне вылета из Южно-Сахалинска. По информации ФСБ, он планировал покинуть Россию. Задержанного доставили в Москву, возбуждено уголовное дело о шпионаже.

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