Фотосессии в осенней листве могут быть опасны для здоровья

Опавшая листва часто становится декорацией для осенней фотосессии. Однако врачи предупреждают, что такая съемка может быть опасна для здоровья. На листьях, помимо земли и грязи, содержатся аллергены. Кроме того, в почве встречаются яйца гельминтов и личинки насекомых, которые прячутся на зиму.

Главная опасность заключается в скрытом контакте с дикими и бродячими животными, которые потенциально могут быть больны бешенством. Их следы также остаются на листьях и земле. Врачи рекомендуют не трогать во время съемки лицо и слизистые, а потом сразу же тщательно вымыть руки.

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