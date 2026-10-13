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13 октября, 07:45

Общество

Фотосессии в осенней листве могут быть опасны для здоровья

Фотосессии в осенней листве могут быть опасны для здоровья

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Опавшая листва часто становится декорацией для осенней фотосессии. Однако врачи предупреждают, что такая съемка может быть опасна для здоровья. На листьях, помимо земли и грязи, содержатся аллергены. Кроме того, в почве встречаются яйца гельминтов и личинки насекомых, которые прячутся на зиму.

Главная опасность заключается в скрытом контакте с дикими и бродячими животными, которые потенциально могут быть больны бешенством. Их следы также остаются на листьях и земле. Врачи рекомендуют не трогать во время съемки лицо и слизистые, а потом сразу же тщательно вымыть руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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