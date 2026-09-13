Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города. Поздравление он опубликовал на своей странице в МАХ.

Как рассказал мэр, с 2022 года московские специалисты работают в Луганске, чтобы как можно быстрее наладить комфортную жизнь в городе. За это время они отремонтировали и восстановили 602 здания и сооружения. Среди них – дома, школы и детские сады, колледжи и вузы, поликлиники и больницы, культурные и спортивные объекты, производства.

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