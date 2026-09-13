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13 сентября, 10:00

Культура

Около 15 зарубежных брендов примут участие в седьмой Московской неделе моды

Около 15 зарубежных брендов примут участие в седьмой Московской неделе моды

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С 26 сентября по 1 октября в Манеже пройдет седьмой сезон Московской недели моды. В мероприятии примут участие дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе около 15 зарубежных брендов из Казахстана, Китая и Турции.

Гостей ждут показы, лекции, фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts и модный маркет. С 28 по 30 сентября в рамках недели моды также пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit с участием экспертов более чем из 60 стран.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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