Около 15 зарубежных брендов примут участие в седьмой Московской неделе моды

С 26 сентября по 1 октября в Манеже пройдет седьмой сезон Московской недели моды. В мероприятии примут участие дизайнеры более чем из 10 стран, в том числе около 15 зарубежных брендов из Казахстана, Китая и Турции.

Гостей ждут показы, лекции, фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts и модный маркет. С 28 по 30 сентября в рамках недели моды также пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit с участием экспертов более чем из 60 стран.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.