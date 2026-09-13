Движение закроют в районе Цветного бульвара 13 сентября из-за детского велофестиваля

В центре Москвы 13 сентября пройдет детский велофестиваль. Из-за мероприятия перекроют Цветной бульвар, проехать нельзя от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Кроме того, ограничат движение по двум крайним правым полосам Петровского бульвара в районе Трубной площади в сторону улицы Петровки. На участках перекрытий запрещена парковка.

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