13 сентября, 09:45Транспорт
Движение закроют в районе Цветного бульвара 13 сентября из-за детского велофестиваля
В центре Москвы 13 сентября пройдет детский велофестиваль. Из-за мероприятия перекроют Цветной бульвар, проехать нельзя от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.
Кроме того, ограничат движение по двум крайним правым полосам Петровского бульвара в районе Трубной площади в сторону улицы Петровки. На участках перекрытий запрещена парковка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.