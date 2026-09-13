13 сентября, 09:30Транспорт
Новые участки метро сократят время поездок из Подмосковья в Москву почти в два раза
Поездки из Москвы в область станут быстрее почти в два раза к 2035 году. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.
К этому времени в зоне обслуживания московского метро будут проживать около трети жителей области. Новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек.
Станции построят в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.