Новые участки метро сократят время поездок из Подмосковья в Москву почти в два раза

Поездки из Москвы в область станут быстрее почти в два раза к 2035 году. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

К этому времени в зоне обслуживания московского метро будут проживать около трети жителей области. Новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек.

Станции построят в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского округа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.