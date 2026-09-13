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В Петрозаводске после реконструкции открыли центральную часть Онежской набережной

В Петрозаводске после реконструкции открыли центральную часть Онежской набережной

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В Петрозаводске после реконструкции открыли центральную часть Онежской набережной – главной прогулочной зоны города. Благоустройство осуществлялось при поддержке Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве между столицей и Карелией.

Набережную называют "музеем под открытым небом" из-за коллекции скульптур и арт-объектов, подаренных городами-побратимами. Теперь здесь появился амфитеатр у воды, откуда можно любоваться закатами.

Первый этап реконструкции стартовал в мае 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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