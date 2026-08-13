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13 августа, 23:00

Шоу-бизнес

Певица МакSим провела автограф-сессию в Москве

Певица МакSим провела автограф-сессию в Москве

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Певица МакSим провела автограф-сессию в Москве. Один из фанатов рассказал, что следит за творчеством артистки последние шесть лет. По его словам, особенно близок ему юбилейный альбом "20 лет".

Молодой человек признался, что начал слушать певицу после песни "Знаешь ли ты", а затем решил переслушать все ее композиции. Исполнительница, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о том, как слушала музыку в детстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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