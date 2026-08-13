Столичному проекту "Город Героев" исполнилось 10 лет

Мероприятие, посвященное 10-летию патриотического проекта "Город Героев", состоялось 13 августа на площадке городского центра профессионального и карьерного развития. Оно объединило более 150 человек, среди которых были Герои России, участники специальной военной операции, студенты столичных вузов, активисты городских проектов и молодежных патриотических клубов, представители органов власти и общественных организаций.

На мероприятии наградили лучших активистов "Города Героев" по итогам учебного года. В холле центра работали интерактивные площадки. Гости участвовали в тематических занятиях, изготавливали маскировочные сети и другие предметы, востребованные на передовой. Желающие также могли присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Москвы Евгений Андриенко отметил, что уже 10 лет проект объединяет активную и неравнодушную молодежь. По его словам, одно из достижений "Города героев" – это выстроенный диалог поколений, где молодые люди учатся уважению к истории через личное знакомство с защитниками Отечества.

"Проект "Город героев" был создан в 2016 году, чтобы сохранить память о подвигах героев Отечества, а также поддержать молодых людей, которые стремятся реализовать собственные патриотические инициативы. За 10 лет работы он стал символом преемственности поколений. Активисты проекта встретились с более чем 100 ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также записали их воспоминания на видео. Отдельное направление связано со встречами с участниками специальной военной операции, их рассказы вошли в видеоархив. Эти материалы будут переданы в музеи и образовательные учреждения Москвы, чтобы сохранить историю для будущих поколений. Всего в рамках проекта состоялось свыше 750 событий: патриотические акции у памятников, "Патриотические часы", форумы, интеллектуальные игры. Проект вносит важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодых москвичей", – сказал Андриенко.

Директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Александр Асафов подчеркнул, что проекты, подобные "Городу героев", дают возможность молодым людям проявить себя. Искренний интерес к истории страны возникает там, где юные москвичи могут самостоятельно действовать и создавать собственные социальные проекты, добавил он.

"Помимо того, что школа дает общие знания, она прививает уважение к истории Родины, а молодежные проекты позволяют проявить его на практике: заниматься волонтерской и исследовательской работой, встречаться с героями и предлагать собственные общественные инициативы. "Город героев" поддерживает молодых москвичей, которые разрабатывают патриотические проекты. Среди них – "Расскажи историю своего героя", участники которого делятся рассказами о людях, ставших для них примером, и "Знать. Любить. Гордиться", посвященный истории и культуре регионов России. Проект объединил более 10 тысяч человек и показал, что интерес молодежи к истории страны растет, когда для ее изучения создаются содержательные и доступные форматы", – сказал Асафов.

В рамках мероприятия в городском центре профессионального и карьерного развития состоялся "Патриотический час с героем". Его специальным гостем стал участник СВО, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой. Он особо отметил роль патриотического волонтерства как способа привить молодежи чувства ответственности и взаимовыручки, готовность приносить пользу своей стране.

"Одним из ключевых направлений проекта стало вовлечение молодежи в волонтерскую работу и патриотические акции. Участники помогают благоустраивать памятные места, поддерживают семьи участников специальной военной операции, участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят просветительские встречи. Значительный вклад в эту работу вносят школьники и студенты колледжей. Они собирают гуманитарную помощь, изготавливают необходимые бойцам вещи и пишут военнослужащим слова поддержки. Только в 2025 году молодые москвичи направили в зону СВО более 32 тонн грузов и подготовили свыше 30 тысяч писем и открыток", – сказал Шелковой.

Также в мероприятии, посвященном 10-летию проекта "Город героев" приняли участие ветеран боевых действий и руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, участник СВО и ветеран боевых действий Эльдар Шарипов, а также Герой России и участник СВО Эдуард Казымов.

