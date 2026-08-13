Новости мира: Трамп заявил, что Ливитт в августе уйдет с поста пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Ливитт сама приняла такое решение, почувствовав эмоциональное выгорание. Теперь у нее будет возможность больше времени проводить с семьей. При этом Трамп назвал Ливитт одним из своих ключевых внештатных советников и влиятельной фигурой в Республиканской партии.

Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265, пострадали более 1 300, пропавшими без вести числятся 500 человек. В стране действует режим ЧС. При этом в российском посольстве заявили, что пока не получали информации о пострадавших соотечественниках. Дипломаты заверили, что находятся в постоянном контакте с колумбийскими властями и контролируют ситуацию. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар 10 августа. Разрушены сотни жилых домов. Частичноо прервано авиасообщение.

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