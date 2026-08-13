Собянин: московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны

Сервис "Банк технологий" отбирает для московской промышленности лучшие разработки российских компаний, сообщил Сергей Собянин. В банке собраны разработки стартапов, вузов, средних и крупных компаний более чем из 30 регионов России.

Реестр охватывает более 620 технологических решений, включая промышленное программное обеспечение, ИИ-системы, программно-аппаратные комплексы и коллаборативные роботы. Ознакомиться с доступными решениями можно на Инвестиционном портале Москвы.

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