В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 августа

Наиболее плотное движение в Москве 13 августа наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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