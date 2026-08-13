Рижский вокзал выставили на торги в четвертый раз

Рижский вокзал снова выставили на торги. Российские железные дороги проводят аукцион уже в четвертый раз. Торги назначены на 8 октября. Прием заявок на участие завершится 29 сентября.

Начальная стоимость объекта установлена на уровне 4 миллиарда рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 400 миллионов рублей. Предыдущий аукцион был назначен на 5 августа, но его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.