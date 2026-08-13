Мэр Москвы: для ЦТУ будет закуплено 100 поездов российского производства

Москва закупит для центрального транспортного узла более 100 поездов отечественного производства до 2030 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения Тверского вагоностроительного завода.

Мэр напомнил, что сейчас на железной дороге идет масштабная модернизация. Проект позволит улучшить транспортную доступность 11 регионов страны, в которых живут около 11 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.