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13 августа, 07:15

Туризм

Посольство Японии ужесточило требования к документам для получения визы

Посольство Японии ужесточило требования к документам для получения визы

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Посольство Японии обновило список необходимых документов для получения визы. Изменения коснулись подтверждения занятости и доходов. Теперь нужен оригинал справки с работы с указанием должности, срока трудоустройства и размера зарплаты.

Если оклад не указан, дополнительно потребуется справка 2-НДФЛ. Для несовершеннолетних путешественников в список добавили документы о доходах родителей или опекунов. Для студентов добавили справку с места учебы. Пенсионерам нужно подготовить копию пенсионного удостоверения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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