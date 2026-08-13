13 августа, 07:15Туризм
Посольство Японии ужесточило требования к документам для получения визы
Посольство Японии обновило список необходимых документов для получения визы. Изменения коснулись подтверждения занятости и доходов. Теперь нужен оригинал справки с работы с указанием должности, срока трудоустройства и размера зарплаты.
Если оклад не указан, дополнительно потребуется справка 2-НДФЛ. Для несовершеннолетних путешественников в список добавили документы о доходах родителей или опекунов. Для студентов добавили справку с места учебы. Пенсионерам нужно подготовить копию пенсионного удостоверения.
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