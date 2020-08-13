Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 18 миллионов раз водители воспользовались приложением "Парковки России" в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Кисловодске. Москва эффективно делится транспортными цифровыми сервисами с другими регионами. Это позволяет автомобилистам в разных частях страны пользоваться привычным, удобным и современным сервисом.

"Студенты, получившие соответствующее уведомление о льготном проезде в личный кабинет на mos.ru и продолжающие обучение, могут не тратить время на подачу заявления. Максимально быстро и комфортно продлить карту можно более чем в 1,7 тысячи автоматах и терминалах по продаже билетов, которые есть на всех станциях метро", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала сезона пользователи велопроката Луганска совершили свыше 18,5 тысячи поездок. Городской сервис был создан с учетом опыта и при поддержке столичного "Велобайка".