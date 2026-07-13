Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями

Сергей Собянин подписал двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями.

С Тверской областью Москва продолжит совместную работу по строительству высокоскоростной магистрали. После запуска ВСМ время в пути между городами сократится до 39 минут. Также регионы будут развивать сотрудничество в сферах образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Белгородская область подключилась к платформе "МосМедИИ", которой уже пользуются более 20 региональных медицинских организаций. Кроме того, между Москвой и Белгородской областью развивается торговля: столица получает из региона мясные и молочные продукты, а поставляет колбасные изделия, кондитерскую продукцию и напитки.

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