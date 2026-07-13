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13 июля, 17:30

Политика

Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!"

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В Национальном центре "Россия" открылся форум Народного фронта "Все для Победы!". Участие в мероприятии принял президент Владимир Путин. Он осмотрел выставку достижений активистов и пообщался с волонтерами и руководителями организации.

На форум приехали волонтеры, военные медики, эксперты и журналисты из 89 регионов страны. Они помогают военнослужащим, а также жителям приграничных и новых территорий.

Владимир Путин отметил, что поддержка со стороны добровольцев помогает бойцам выполнять задачи и двигаться вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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