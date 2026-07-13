13 июля, 17:30Политика
Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!"
В Национальном центре "Россия" открылся форум Народного фронта "Все для Победы!". Участие в мероприятии принял президент Владимир Путин. Он осмотрел выставку достижений активистов и пообщался с волонтерами и руководителями организации.
На форум приехали волонтеры, военные медики, эксперты и журналисты из 89 регионов страны. Они помогают военнослужащим, а также жителям приграничных и новых территорий.
Владимир Путин отметил, что поддержка со стороны добровольцев помогает бойцам выполнять задачи и двигаться вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.