Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!"

В Национальном центре "Россия" открылся форум Народного фронта "Все для Победы!". Участие в мероприятии принял президент Владимир Путин. Он осмотрел выставку достижений активистов и пообщался с волонтерами и руководителями организации.

На форум приехали волонтеры, военные медики, эксперты и журналисты из 89 регионов страны. Они помогают военнослужащим, а также жителям приграничных и новых территорий.

Владимир Путин отметил, что поддержка со стороны добровольцев помогает бойцам выполнять задачи и двигаться вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.