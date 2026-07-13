Эксперт объяснил, как действовать после повреждения автомобиля вандалами

При обнаружении повреждений на автомобиле владельцам необходимо провести фото- и видеофиксацию. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порхатов.

При фиксации повреждений нужно сначала сфотографировать автомобиль полностью – так, чтобы в кадре были видны машина и госномер, а затем сделать крупные снимки повреждений. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.