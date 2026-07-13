13 июля, 11:45Происшествия
Новости мира: 856 зданий повреждены при землетрясении в Венесуэле
В результате землетрясения в Венесуэле повреждены 856 зданий, из которых 190 обрушились полностью. ЧП произошло в июне. В разборах завалов задействованы 32 тысячи сотрудников экстренных служб, а также большое количество добровольцев и иностранных спасателей.
Актер Сэм Нил, знаменитый по роли в фильме "Парк юрского периода", скончался в возрасте 78 лет. В 2023 году у артиста диагностировали рак, после чего он проходил курс химиотерапии.
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