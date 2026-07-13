Минфин РФ сообщил о дефиците федерального бюджета в первом полугодии. По оценке экономического обозревателя Константина Цыганкова, показатель начал снижаться после завершения основного этапа авансирования бюджетных расходов.

Эксперт отметил, что доходы бюджета продолжают поступать, а дополнительные нефтегазовые доходы также способствовали сокращению дефицита. Цыганков уточнил, что по мере поступления доходов показатель продолжает снижаться.

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