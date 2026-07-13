Минпросвещения подготовило рекомендации по использованию гаджетов детьми

Минпросвещения подготовило рекомендации по экранному времени для детей. Детям до 2–3 лет рекомендуют обходиться без гаджетов. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое экранное время составляет до 1 часа в день, от 7 до 11 лет до 1,5 часа, от 11 до 16 лет до 2 часов в день.

Специалисты отмечают, что длительное использование гаджетов может повышать когнитивную нагрузку и вытеснять живое общение. Рекомендации носят добровольный характер. Решение о соблюдении этих норм остается за родителями.

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