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13 июля, 07:45

Экономика

Центробанк ввел в обращение новую сторублевую банкноту в России

Центробанк ввел в обращение новую сторублевую банкноту в России

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Центробанк ввел в обращение новую сторублевую банкноту. На одной стороне купюры изображена Спасская башня московского Кремля и герб России. На другой стороне изображены Ржевский мемориал и цифра 2026.

На просвет в правой части купюры видны водяной знак с фрагментом Спасской башни и число 100. При наклоне банкноты на нити можно увидеть движение светлых прямоугольников. Под острым углом видно цветное изображение символа рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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