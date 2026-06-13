Новости мира: МИД Ирана назвал сроки подписания меморандума с США

Иран и США могут подписать меморандум в ближайшие дни. После заключительного этапа переговоров документ планируется подписать дистанционно, заявил глава МИД исламской республики.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации в Венесуэле главаря крупной преступной группировки в ходе совместной операции с местными властями.

Во Франции ученые разработали метод проверки подлинности картин, основанный на анализе структуры мазков и рельефа полотна, что позволит также отличать работы человека от ИИ.

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