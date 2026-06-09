"Интервью": Петр Толстой – о Народной программе "Единой России"

Москве прошел итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подвели итоги реализации Народной программы.

Какие задачи ставятся в рамках ее реализации? Как работает механика появления законодательных инициатив? И что значит "народная программа"?

Об этом – в программе "Интервью" с вице-спикером Госдумы РФ, секретарем Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петром Толстым.