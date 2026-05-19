19 мая, 18:15Мэр Москвы
Собянин подписал распоряжение об освобождении от должностей 8 глав управ районов столицы
Главы управ восьми районов Москвы освобождены от должностей и уволены с государственной гражданской службы по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Посты покинули главы управ районов Крюково, Крылатское, Северное Тушино, Арбат, а также Савеловского района, Северного Бутова, Кузьминок и Восточного Измайлова.
