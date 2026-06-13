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13 июня, 09:45

Общество

С июля в России повысят пенсии отдельным категориям граждан

С июля в России повысят пенсии отдельным категориям граждан

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С июля в России для отдельных категорий граждан увеличат пенсионные выплаты. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет в мае, а также о тех, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии будет увеличена почти до 20 тысяч рублей.

Перерасчет выплат предусмотрен и для уволившихся пенсионеров, им восстановят все пропущенные индексации за период работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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