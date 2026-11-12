Песков заявил, что действия Европы расходятся с заявлениями о переговорах по Украине

Действия Европы противоречат ее заявлениям по поводу переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Евросоюз до сих пор не может выбрать представителя для диалога с Москвой.

Тем временем после переговоров с Владимиром Путиным спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Дублин на встречу с европейскими представителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.