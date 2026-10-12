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12 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 октября

Шелепихинская набережная открылась после масштабной реконструкции

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В районе Большого Сити после масштабной реконструкции открылась Шелепихинская набережная. На месте заброшенной депрессивной территории создано общественное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом с видом на Москву-реку. Путь пешком к станции метро "Звенигородская" стал короче, причал для электросудов доступнее.

Дождливая погода продержится в столице до середины недели. Осадки прекратятся только к выходным, сообщают синоптики. Понедельник, 12 октября, стал самым теплым днем недели.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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