12 октября, 17:30Происшествия
Посольство РФ выясняет, есть ли москвичи среди застрявших в горах Непала туристов
Посольство России выясняет, есть ли москвичи среди 9 россиян, оказавшихся отрезанными наводнением в горах Непала. Об этом сообщили в дипмиссии.
Из-за стихии разрушены дороги и тропы. Прямой угрозы жизни и здоровью туристов сейчас нет. Они поднялись выше на гору и ждут эвакуации.
Оползень сошел в центральной части Непала у границы с Китаем и вызвал масштабные наводнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.