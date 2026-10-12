Посольство РФ выясняет, есть ли москвичи среди застрявших в горах Непала туристов

Посольство России выясняет, есть ли москвичи среди 9 россиян, оказавшихся отрезанными наводнением в горах Непала. Об этом сообщили в дипмиссии.

Из-за стихии разрушены дороги и тропы. Прямой угрозы жизни и здоровью туристов сейчас нет. Они поднялись выше на гору и ждут эвакуации.

Оползень сошел в центральной части Непала у границы с Китаем и вызвал масштабные наводнения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.