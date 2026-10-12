Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 12:45

Общество

Более 14 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Более 14 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Собянин рассказал об обучении в предпринимательских и медиаклассах Москвы

Школьники в России будут изучать ИИ и информационную безопасность

Минобрнауки предложило изменить правила поступления в вузы со следующего года

Собянин объявил об открытии новой школы на 1,2 тысячи учеников в Москве

В Минобрнауки РФ назвали сроки перехода вузов на новую модель образования

Сергей Собянин: Москва поможет талантливым школьникам в освоении физики

Новый курс по ИИ и информационной безопасности станет обязательным для школьников

"Новости дня": москвичи могут освоить до 75 профессий в центре "Профессии будущего"

Новости социального блока Москвы

Более 14 тысяч москвичей учатся в предпрофессиональных классах. Они осваивают профильные специальности, работают над собственными проектами и знакомятся с будущей профессией на практике.

В Москве такие классы открылись в 2015 году. Сейчас они работают более чем в 70% столичных школ. Старшеклассники могут выбрать инженерное, медицинское, ИТ, предпринимательское, медианаправление или психолого-педагогический профиль.

К занятиям привлекают специалистов из вузов и колледжей, а также крупных компаний. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваДиана Жукова

Аниме и мангу призвали запретить в России

Сейчас распространяется аниме с признаками сектантской пропаганды

Эксперты уверены: подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика