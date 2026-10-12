Более 14 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Более 14 тысяч москвичей учатся в предпрофессиональных классах. Они осваивают профильные специальности, работают над собственными проектами и знакомятся с будущей профессией на практике.

В Москве такие классы открылись в 2015 году. Сейчас они работают более чем в 70% столичных школ. Старшеклассники могут выбрать инженерное, медицинское, ИТ, предпринимательское, медианаправление или психолого-педагогический профиль.

К занятиям привлекают специалистов из вузов и колледжей, а также крупных компаний. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.