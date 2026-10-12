Собянин рассказал об обучении в предпринимательских и медиаклассах Москвы

Пять лет назад в московских школах открылись предпринимательские и медиаклассы. Об этом Сергей Собянин напомнил на своей странице в МАХ.

За это время число учеников предпринимательских классов выросло в 10 раз. В таких классах обучаются более 14 тысяч школьников. Они углубленно изучают профильные предметы, проходят курсы по экономике, основам предпринимательства, лидерству и командообразованию, а практику получают на предприятиях.

В медиаклассах занимаются почти 7 тысяч старшеклассников. Они изучают журналистику и медиапроизводство, осваивают работу фотографа, видеооператора и графического дизайнера.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.