В 21 регионе России задержали почти 60 подростков-диверсантов

В России задержали 57 подростков по делам о диверсиях и терроризме. Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию в 21 регионе страны.

По данным Следственного комитета РФ, задержанным от 14 до 17 лет. Их обвиняют в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и базовых станций связи по заданиям украинских спецслужб.

Всего в суды направили 39 уголовных дел. Еще 18 фигурантам уже вынесли приговоры – от 5 до 21 года лишения свободы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.