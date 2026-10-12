Красная икра может подорожать к новогодним праздникам в России

Красная икра в России может подорожать к новогодним праздникам на фоне снижения вылова лосося. При этом запасов в магазинах должно хватить на всех желающих, заявили в Руспродсоюзе.

На фоне сокращения производства россияне могут чаще выбирать икру других видов рыб. Ранее сообщалось, что выпуск красной икры в стране снизился втрое, а главу Росрыболовства не устроили результаты лососевой путины в этом году.

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