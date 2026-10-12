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12 октября, 07:45

Безопасность

Мошенники начали подменять репетиторов при подготовке школьников к экзаменам

Мошенники начали подменять репетиторов при подготовке школьников к экзаменам

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Мошенники начали подменять репетиторов при подготовке школьников к экзаменам. Они размещают объявления от имени частных преподавателей, а после отклика клиентов подбирают учителей из собственной базы.

Перед занятием репетиторам сообщают, кем представляться, и запрещают включать камеру. При этом школьникам также не разрешают записывать уроки, а переписку с клиентами ведут администраторы без прямого участия преподавателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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