Мошенники начали подменять репетиторов при подготовке школьников к экзаменам. Они размещают объявления от имени частных преподавателей, а после отклика клиентов подбирают учителей из собственной базы.

Перед занятием репетиторам сообщают, кем представляться, и запрещают включать камеру. При этом школьникам также не разрешают записывать уроки, а переписку с клиентами ведут администраторы без прямого участия преподавателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.