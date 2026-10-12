Женщину задержали в Москве после угроз задушить грудного ребенка

В Москве задержали 35-летнюю женщину, которая угрожала причинить вред грудному ребенку у супермаркета на Чертановской улице. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице.

Сотрудники ведомства получили сигнал тревоги из магазина, где женщина находилась с двумя детьми. По данным Росгвардии, она ругалась и прижимала двухлетнего сына к младенцу, затрудняя ему дыхание.

Женщину передали сотрудникам полиции. Жизни детей ничто не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.