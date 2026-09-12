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12 сентября, 22:15

Транспорт

Более 200 тыс поездок совершили москвичи на Рублево-Архангельской линии за неделю

Более 200 тыс поездок совершили москвичи на Рублево-Архангельской линии за неделю

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За неделю с момента открытия Рублево-Архангельской линии по ней совершено более 200 тысяч поездок. По ветке курсируют современные поезда "Москва-2026".

В настоящее время на линии работают пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Последняя при этом стала самой популярной среди пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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