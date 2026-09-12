Подъезды к торговым центрам закрыты в районе Садового кольца

Садовое кольцо перекрыто в связи с проведением осеннего велофестиваля и велогонок "Россия" и "Москва". Закрыты подъезды к торговым центрам, паркам, театрам и вокзалам в районе Садового кольца и на прилегающих улицах и набережных.

Движение будут открывать по мере продвижения колонны велосипедистов. В воскресенье, 13 сентября, с 08:00 перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара. На участках ограничений запрещена парковка.

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