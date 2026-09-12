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12 сентября, 11:00

Общество

Кладовки в Москве можно купить вместе с квартирой

Кладовки в Москве можно купить вместе с квартирой

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В Москве в новых жилых комплексах предлагают покупать кладовки вместе с квартирой. В среднем стоимость квадратного метра такого помещения составляет около 300 тысяч рублей, тогда как в новостройках жилье может стоить 500–700 тысяч рублей за квадратный метр.

Самый популярный формат кладовок составляет 2–3 квадратных метра. Аренда помещения площадью 3 квадратных метра обходится примерно в 6 тысяч рублей в месяц, а за площадь в два раза больше придется платить около 8–10 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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