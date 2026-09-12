Святогор и Добромир стали редкими именами для новорожденных в Подмосковье

В Подмосковье родители назвали новорожденных детей Святогором и Добромиром. Эти имена вошли в число самых редких, которые выбирали для малышей в сентябре.

Также среди необычных имен оказались Северина, Радмила, Юнона и Моника. При этом самыми востребованными именами для новорожденных остаются Александр, Егор и Матвей, сообщили в Минздраве Московской области.

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