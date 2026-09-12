12 сентября, 09:15Экономика
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Центробанк не стал менять ключевую ставку. После заседания руководителей регулятора она осталась на уровне 14%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что решение связано с инфляционными ожиданиями и непростой ситуацией на рынке топлива.
Это первая пауза Центробанка в цикле смягчения денежно-кредитной политики с апреля прошлого года. До этого ставка снижалась 10 заседаний подряд.
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