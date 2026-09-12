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12 сентября, 09:15

Экономика

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%

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Центробанк не стал менять ключевую ставку. После заседания руководителей регулятора она осталась на уровне 14%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что решение связано с инфляционными ожиданиями и непростой ситуацией на рынке топлива.

Это первая пауза Центробанка в цикле смягчения денежно-кредитной политики с апреля прошлого года. До этого ставка снижалась 10 заседаний подряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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