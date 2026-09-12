Столичное метро продлят в ближайшие города Подмосковья

Московское метро выйдет за пределы МКАД. Подземка придет в Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиху и Ленинский округ.

От станции "Гольяново" в Балашиху продлят Арбатско-Покровскую линию. Рублево-Архангельская линия дотянется до Красногорска. Таганско-Краснопресненскую продлят от "Планерной" в Химки. Калужско-Рижскую линию продлят от "Медведково" до Мытищ. Филевскую ветку продлят в Сколково.

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