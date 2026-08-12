Новая "Иволга 5.0" стала вместительнее

Вместимость новой "Иволги 5.0" увеличилась по сравнению с предыдущей моделью. В вагонах стало больше мест для пассажиров, расширились багажные полки, а в промежуточных вагонах предусмотрели помещения с кофемашиной, холодильником и устройством для разогрева еды.

Новый поезд представили в Твери. Его разработали для Центрального транспортного узла и межрегиональных маршрутов. До 2030 года Тверской машиностроительный кластер должен выпустить 45 поездов нового поколения. Здесь же производят трамваи "Витязь" и "Львенок-Москва" с системой автономного хода.

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