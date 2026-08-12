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Новости

12 августа, 14:00

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Владельцу лошадей в Новых Ватутинках предписали обустроить место для выгула

Владельцу лошадей в Новых Ватутинках предписали обустроить место для выгула

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Владельцу лошадей, которые несколько месяцев пасутся в жилом комплексе "Новые Ватутинки" в Троицке, выдали предписание обустроить специальное место для выгула животных. Об этом сообщили в управе Троицка.

Хозяину табуна придется соблюдать условия содержания животных и заботиться об их питании. Лошади уже несколько месяцев пасутся в одном из дворов ЖК, затрудняют проезд машин, вытаптывают клумбы и разоряют мусорные баки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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