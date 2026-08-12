Количество удаленных сотрудников в России сократилось

В России сократилось количество удаленщиков. Сейчас дистанционно работают менее 1 миллиона человек, тогда как два года назад их число составляло 1,2 миллиона.

В отдельные месяцы пандемии COVID-19 количество удаленных сотрудников достигало 4,5 миллиона. Чаще всего дистанционно работают специалисты в области информации и связи, а также финансисты, страховщики и менеджеры по продажам.

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