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12 августа, 08:00

Транспорт

Расписание Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа

Расписание Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа

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Расписание Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа. Это связано с проведением работ на станции Серп и Молот.

В расписание внесли существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок.

Ряд поездов будет курсировать по укороченным маршрутам. Некоторым маршрут наоборот продлят. Кроме того, назначат дополнительные электрички между определенными станциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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