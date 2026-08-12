12 августа, 08:00Транспорт
Расписание Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа
Расписание Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 14 августа. Это связано с проведением работ на станции Серп и Молот.
В расписание внесли существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок.
Ряд поездов будет курсировать по укороченным маршрутам. Некоторым маршрут наоборот продлят. Кроме того, назначат дополнительные электрички между определенными станциями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.