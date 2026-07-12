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12 июля, 18:30

Транспорт

В Москве прошел фестиваль ретроавтомобилей с выставкой редких моделей

В Москве прошел фестиваль ретроавтомобилей с выставкой редких моделей

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В центре Москвы состоялся городской фестиваль ретроавтомобилей, организованный Музеем транспорта Москвы. Для гостей подготовили выставку почти из 100 автомобилей из коллекции музея и автоклубов, а также лекции, экскурсии и выступления джазовых оркестров.

Одним из главных событий программы стало ралли на классических автомобилях. Впервые на фестивале представили спортивные автомобили марки "Москвич", а также гоночный двигатель, созданный для проекта "Формула-1".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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