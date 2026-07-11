11 июля, 17:15Транспорт
Единый диспетчерский центр в 4 раза ускорит реакцию на изменения в транспорте
В Москве скоро пройдет открытие Единого диспетчерского центра, который объединит управление и контроль за всеми видами городского транспорта. Это позволит в 4 раза увеличить скорость реагирования на изменения и ускорить информирование пассажиров.
Помимо этого, в центре смогут осуществлять контроль за такси, курьерами и теми, кто передвигается на самокатах и велосипедах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.