Единый диспетчерский центр в 4 раза ускорит реакцию на изменения в транспорте

В Москве скоро пройдет открытие Единого диспетчерского центра, который объединит управление и контроль за всеми видами городского транспорта. Это позволит в 4 раза увеличить скорость реагирования на изменения и ускорить информирование пассажиров.

Помимо этого, в центре смогут осуществлять контроль за такси, курьерами и теми, кто передвигается на самокатах и велосипедах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

