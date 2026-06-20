Строительство ВСМ Москва – Петербург находится в активной фазе

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург находится в активной фазе. Первые пять вагонов почти готовы на Уральском заводе, в создание поезда вовлечены 150 предприятий. Первые испытания начнутся в 2027 году.

Самым крупным сооружением станет мост через реку Шошу в Тверской области протяженностью около 8 километров. На пересечении с трассой А108 строят железнодорожный путепровод. Столичный участок прокладывают в условиях плотной застройки без остановки движения поездов, в черте города у магистрали будет четыре остановки.

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